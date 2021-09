Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e co-promotore del referendum

(LaPresse) “Il Governo ha approvato la proroga sul referendum cannabis, bravi! Tranne la Lega che si è astenuta, preferivano il sabotaggio”. E’ il commento di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e co-promotore del referendum sulla cannabis, sottolineando che “è importante la pubblicazione immediata in Gazzetta ufficiale, perché alle 13 domani ci sarebbe la scadenza in Cassazione”. Cappato ha poi ringraziato gli “oltre 400 digiunatori” che hanno partecipato alla mobilitazione in questi giorni. “Grazie al Governo, grazie a chi ha digiunato. Si è evitato un danno non solo al referendum cannabis, ma al referendum, alla democrazia e alla partecipazione nel nostro Paese. Ora finalmente possiamo guardare verso la campagna referendaria. Dispiace che la Lega non abbia voluto votare questo decreto, perché aldilà del merito riguardava le regole e lo stato di diritto del nostro Paese”, ha concluso Cappato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata