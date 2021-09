Il segretario generale Uil: "Concentrare risorse per formazione e prevenzione"

“Le duemila assuzioni non sono sufficienti perché, anche a fronte dei pensionamenti, il contingente va ulteriormente rafforzato”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Luigi Sbarra, al termine dell’incontro tra i sindacati e il premier Mario Draghi. “C’è un impegno forte per concentrare risorse e investimenti sulla formazione e la prevenzione, per sostenere un’autentica cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha aggiunto Sbarra.

