La leader di FdI da Milano: "Intelligente il ritorno al lavoro del pubblico impiego"

(LaPresse) – “Penso che il ritorno al lavoro in presenza sia intelligente, sopprattutto per il pubblico impiego”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni a margine di un evento elettorale a Milano. “Siamo a favore della campagna vaccinale, ma non siamo d’accordo sull’applicazione del Green pass” ha aggiunto Meloni.

