Lo dice il presidente del M5S a margine di una iniziativa elettorale a Napoli

(LaPresse) – “Noi dobbiamo lavorare a un Patto in cui non è che si può lavorare solo con Confindustria e singole categorie: tutti, anche i sindacati. Io a Chigi ho sempre coinvolto tutte le associazioni di categoria, a tutti i livelli, imprenditoriali e sindacali, perché non si può tenere fuori dalla rappresentanza e dal dialogo componenti del Paese”. Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo a margine di una iniziativa elettorale a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata