Il premier nel suo intervento all'assemblea degli Industriali

(LaPresse) “È un elenco di cose forse un po’ arido ma certe volte per far funzionare una macchina bisogna fare delle cose così, quasi banali ma che non sono state fatte o sono state fatte male”. Così il premier Mario Draghi nel suo intervento all’assemblea di Confindustria ha spiegato, tra gli applausi dei presenti, le riforme che il governo ha avviato e avvierà nei prossimi mesi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

