Quattro le principali: consumi, imposte, oneri di sistema, spesa di trasporto dell'energia e di gestione del contatore

La lettura della bolletta, nonostante gli sforzi di diversi fornitori verso una maggiore chiarezza, continua a rimanere un‘operazione piuttosto complessa per la maggior parte degli utenti. Quattro le voci principali: consumi, imposte, oneri di sistema, spesa di trasporto dell’energia e di gestione del contatore.

Nel dettaglio – spiega Arera – la voce che rappresenta i consumi è denominata materia energia. E’ quella su cui si basa la concorrenza nel mercato libero. E’ su questa voce che i fornitori possono proporre uno sconto ai consumatori. Le altre voci sono infatti tutte uguali per tutti gli operatori, sia del mercato libero che del mercato tutelato, stabilite da Arera trimestralmente. La seconda voce di spesa è rappresentata dalle imposte: l’Iva e l’accisa. Fissate dal legislatore. Il terzo importo da tenere d’occhio è rappresentato dagli oneri di sistema. Anche questa voce viene stabilita dal legislatore.

Il gettito annuale degli oneri di sistema ammonta a circa 15 miliardi di euro. La parte prevalente è ascrivibile agli incentivi per le fonti rinnovabili e alla cogenerazione Cip6, la delibera del Comitato interministeriale prezzi che garantisce gli incentivi per il fotovoltaico e le rinnovabili. Questi incentivi pesano per 10.127 milioni di euro, circa il 90% del totale.

Tra gli oneri di sistema rientra inoltre il decommissioning delle vecchie centrali nucleari e la gestione dei rifiuti nucleari (442,94 milioni di euro). Ma anche le agevolazioni alle imprese energivore (1.661,65 milioni di euro), quelle al settore ferroviario (443,53), il finanziamento della ricerca (50,38), l’efficienza energetica del sistema elettrico (920,28) e il bonus sociale (255,51).

La spesa per il trasporto dell’energia, dal luogo di produzione alle case, e per la gestione dei contatori è invece una voce stabilita da Arera. E’ uguale per tutti i gestori sia sul mercato libero che tutelato

