Fino a 450 milioni di euro per il bonus sociale destinato famiglie svantaggiate e in gravi condizioni di salute; aliquota iva al 5% per forniture gas fino a fine anno

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro il ‘caro bollette‘. E’ quanto si apprende da fonti di governo.

Il testo prevede fino a 450 milioni di euro per il bonus sociale, volto a calmierare gli aumenti delle bollette, e destinato “ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute” e anche quasi 2 miliardi per compensare l’aumento delle bollette elettriche: il decreto approvato dal Cdm prevede l’utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2); il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro e l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

I consumi di gas contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Il decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021 interviene a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del ‘bonus energia‘, e cioè i nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; i nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli); i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Gli utenti in gravi condizioni di salute. Per costoro sono tendenzialmente azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta.

