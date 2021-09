Il senatore di FdI: "Farebbe ridere con noi all'opposizione e loro al governo"

(LaPresse) – Ignazio LaRussa sospende l’ipotesi di federazione nel centrodestra. “Questo è un progetto che riguarda, tra di loro, i partiti che sono al Governo. Noi siamo favorevoli che se hanno questo desiderio lo compiano perché più stanno vicini i partiti di centrodestra che sono al Governo, più possono contrastare lo strapotere che in questo Governo purtroppo ha la sinistra. Noi non abbiamo neanche preso in considerazione, lo sa Matteo. La situazione è di una federazione fintanto che siamo noi all’opposizione, loro al Governo”, ha detto il senatore di Fratelli d’Italia a Sulmona (L’Aquila), in un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco, Vittorio Masci. “Ne parleremo quando saremo tutti all’opposizione o, io mi auguro, tutti al Governo. Prima non c’è nè boicottaggio, nè desiderio. C’è impossibilità. Faremmo ridere se facessimo una federazione con una parte di partiti al Governo e una parte in maggioranza”, ha aggiunto Larussa, replicando alla dichiarazione del segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha sottolineato che “qualcuno non vuole la federazione”.

