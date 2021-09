Il senatore del Carroccio: "Penso che non sia la soluzione a tutti i problemi"

(LaPresse) “Sono a favore del Green Pass e del vaccino, io ho fatto il vaccino e questa è la premessa”, così Gian Marco Centinaio parlando con i giornalisti fuori dagli uffici del carroccio a San Luigi dei Francesi a Roma. “Penso però che il Green Pass non sia la soluzione di tutti i problemi visto che uno può avere il green pass e avere anche il covid, penso però che serva per accelerare il numero di persone che vanno a vaccinarsi. Per cui se questo serve è meglio, va bene”, ha concluso Centinaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata