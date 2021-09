Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano a margine di un appuntamento elettorale

(LaPresse) “Per quanto riguarda i finanziamenti, non ho oggettivamente controllato il conto. Ci vuole qualche giorno perché arrivino. Non ho dubbi che arriveranno e soprattutto per dimostrare la solidarietà e la solidità, il fatto che siamo una famiglia. Siamo sempre insieme per cambiare e illuminare questa città”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine di un appuntamento elettorale a Milano, a chi gli chiedeva della polemica sui finanziamenti alla campagna elettorale e lanciando poi un appello a Sala: “Dica quanto ha speso fino a oggi, vi assicuro che Berardo sarà quello che ha speso meno di tutti“.

