La leader di Fratelli d'Italia in piazza dei Martiri, a Napoli, per una iniziativa elettorale

”Il Green pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta un caso unico mondiale. Forse sono matta io ma qualcuno deve spiegarmi perché l’Italia è l’unica nazione al mondo a chiedere il Green pass, cioè di fatto un lasciapassare governativo, per esercitare il diritto di lavorare”. A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a Napoli. ”Sono matti tutti gli altri? Sono irresponsabili tutti gli altri? Sono no vax tutti gli altri? Esattamente come vengo accusata io che ho esattamente la stessa posizione che hanno tutte le grandi democrazie occidentali cioè fare la campagna vaccinale, farla informando i cittadini, accompagnandoli, aiutandoli, sostenendoli con informazioni certe e non con l’obbligo di Green pass come obbligo vaccinale surrettizio”, aggiunge la leader di Fdi secondo cui gli altri Paesi ”hanno una posizione sicuramente più seria e liberale di quella che sta usando il Governo italiano”. Secondo Meloni il governo “non vuole assumersi la responsabilità di introdurre l’obbligo vaccinale, lo faccia ma ricordo che nessun altro Paese parla di obbligo vaccinale”.

