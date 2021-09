Le parole della presidente a margine dell'evento 'Senato e cultura' dedicato alla musica sacra

“Oggi questo evento ha un ulteriore significato: come tutte le attività, anche questa musicale è un segno della rinascita del nostro Paese. Il nostro Paese si sta riaprendo alla speranza perché abbiamo riaperto tutte le nostre attività e anche quella musicale, che oggi noi andiamo a rappresentare in questa sua espressione di grande emotività, è un segnale importante della ripresa del nostro Paese: ripresa sociale e culturale, che in definitiva ha anche forti ripercussioni di carattere economico”. Queste le parole della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a margine dell’appuntamento di ‘Senato e cultura’ dedicato alla musica sacra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata