Il leader della Lega: "Ci confrontiamo con due idee di città diverse, lasciamo polemiche e attacchi alla Sinistra"

“Milano merita e io conto che tutto il centrodestra sia compatto e convinto della possibilità che si va al ballottaggio, che è scontato, e che poi se la si gioca con due idee di città diversa: quella di Beppe Sala che ha dimostrato il suo massimo in questi cinque anni e quella di Luca Bernardo che ha dimostrato il suo massimo in vent’anni di attività professionale e penso voglia dimostrare altrettanto a Palazzo Marino”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. “Lasciamo ad altri le polemiche, al centrosinistra gli attacchi, e conto che tutto il centrodestra ci creda come ci crediamo noi”, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata