Un sostenitore incalza il leader M5S: "Sul Green Pass molti elettori pentastellati non sono d'accordo"

Bagno di folla per Giuseppe Conte durata la tappa a Sulmona, in provincia dell’Aquila, del suo tour elettorale. Mentre stava firmando autografi e scattando selfie con i propri sostenitori, il leader del M5S è stato avvicinato da un cittadino. “Io la invito ad aprire una discussione approfondita all’interno del Movimento Cinque Stelle sulla questione del Green Pass, perché le assicuro che moltissimi simpatizzanti ed elettori, me compreso, che hanno sempre sostenuto il Movimento, su questa posizione non sono assolutamente d’accordo con questa posizione. Mi chiamo Corrado e possiamo darci del tu”, ha dichiarato il sostenitore. Ma, mentre Conte sta per rispondergli, arriva il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che saluta e abbraccia il leader pentastellato. “Vogliamo fargli un applauso? Lui, ovviamente con tutti gli atleti, ci ha fatto sognare”, ha detto Conte.

