Il leader del Carroccio: "Abbiamo ottenuto allungamento durata tampone e il no all'obbligo vaccinale"

“Problemi nella Lega? Questo lo alimentate voi quotidianamente. Sul green pass la Lega ha ottenuto che il tampone duri tre giorni e non due, ci saranno milioni di tamponi gratuiti, mamme di bimbi disabili entreranno a scuola, non c’è l’obbligo del green pass per andare in autobus, tram e metropolitana, non c’è obbligo vaccinale. Diciamo che il lavoro della lega si sta facendo notare”. Così Matteo Salvini durante una visita al quartiere di Casal dei Pazzi a Roma, durante il suo tour elettorale. “Se mi imponi il green pass una famiglia con figli non può spendere centinaia di euro – ha spiegato sui tamponi gratuiti, che vorrebbe la Lega – Se il governo mette una regola deve dar modo di rispettarla, non possono pagare imprenditori, operai e disabili”.

