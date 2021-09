L'azzurra ad un appuntamento elettorale a Torino

“L’obbligo vaccinale posto dal governo avrebbe tolto ogni alibi a chi sostiene che il governo non vuole prendersi la responsabilità. Forse sarebbe servito un po’ di coraggio in più”, in ogni caso “anche solo l’annuncio della decisione di ieri” di estendere il green pass a tutti i lavoratori “farà impennare le prenotazioni per i vaccini”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad un appuntamento elettorale a Torino.

