La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato: "a noi interessa governare e restituire ai torinesi la Torino che una volta c'era e che deve tornare a splendere ai lustri di tantissimi anni fa

“E’ una grande occasione che i torinesi non possono perdere. Dopo tantissimi anni finalmente c’è la possibilità non soltanto di vincere le elezioni, a noi interessa governare e restituire ai torinesi la Torino che una volta c’era e che deve tornare a splendere ai lustri di tantissimi anni fa. Lo può fare solo Damilano, un imprenditore che ha deciso con passione di implegnarsi per la sua città”. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Torino per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. A Torino Forza Italia ha “una lista assolutamente competitiva. Credo che ci saranno grandi novità e sono felice del fatto che i candidati si stanno impegnando”, ha aggiunto. In caso di eventuale ballottaggio “è un’altra partita. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato e continuare a incontrare i torinesi porta a porto, con una campagna di ascolto. Per quanto riguarda il ballottaggio mi sentirei di fare un appello: questa è un’occasione più unica che rara di cambiare la città. Ho trovato una Torino abbastanza degradata. Mi auguro che i torinesi siano stanchi di questi 30 anni di mal governo della sinistra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata