Così il candidato sindaco del centrodestra a margine di un appuntamento elettorale

“Non vediamo l’ora di poter governare, di impegnarci per fare cose importanti per i nostri cittadini”. Così il candidato sindaco di Torino appoggiato dal centrodestra Paolo Damilano nel corso di un appuntamento al mercato di Santa Giulia insieme alla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. “Testa bassa dal primo minuto in cui saremo eletti. La sicurezza è una delle nostre priorità. Non possiamo permettere che i nostri cittadini abbiano paura di camminare per le nostre strade. Interverremo dal primo minuto”, ha aggiunto rispetto alla situazione movida in città, spiegando che “i giovani hanno ragione. Vogliamo una città in festa, dove ci sia divertimento, dove gli universitari vengano a studiare, trovino delle università di alta qualità dal punto di vista didattico e una città che possa ospitarli e fargli passare i migliori momenti delle loro vite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata