(LaPresse) “Siamo qui per mettere un po’ di sinistra dentro le amministrazioni. La sinistra vuol dire avere orecchio sulla vita comune della gente. Qui si parla di quanto costerà la luce, di lavoro, di sanità. Essere di sinistra vuol dire recuperare il sociale”. Così il leader di Articolo Uno Pier Luigi Bersani a Torino per appoggiare la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Stefano Lo Russo, al mercato di corso Cincinnato. “Anche dove ci sono divisioni, preserviamo la prospettiva. La destra è più da est che da nord Europa, però dall’altra parte ci va un campo che possa competere con valori diversi. Sono rammaricato che non ci sia l’intesa con i 5 stelle. Dove è stato possibile tira un’aria buona. Purtroppo in molti posti non è stato possibile. Allora bisogna guardare avanti”, ha aggiunto.

