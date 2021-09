Via libera unanime dal Consiglio dei Ministri

A partire dal prossimo 15 ottobre scatterà il Green Pass obbligatorio per i lavoratori, sia pubblici che privati. Il via libera unanime è arrivato dal Cdm dopo quello della cabina di regia. Diverse le novità introdotte: scatterà la sospensione dal lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni di accesso senza certificato, previste multe da 600 a 1.500 euro per chi elude i controlli. Per i tamponi in farmacia sono stati invece decisi prezzi calmierati: 15 euro per adulti, 8 per bambini e volontari. Per quanto riguarda invece il bollettino odierno, sono 5.117 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 306mila tamponi processati. Tasso di positività stabile all’1,7%, lievemente in calo le vittime che sono 67.

