Così la ministra per il Sud e per la Coesione territoriale all'inaugurazione del 'Green Symposium'

“Ho letto e condiviso l’appello del vescovo di Napoli e devo dire che il governo è ben consapevole del dramma dei lavoratori Whirlpool, tanto che il presidente Draghi in una delle prime uscite pubbliche ha voluto incontrare i lavoratori ed i sindacati”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e per la Coesione territoriale, a Pietrarsa, Napoli, all’inaugurazione del ‘Green Symposium’. “Bisogna fare assolutamente pressione sull’azienda perché c’è un tavolo aperto e in costanza di confronto non si può procedere ai licenziamenti – aggiunge Carfagna -. Sono certa che il governo faccia tutto il possibile perché questa vicenda si risolva nel migliore dei modi. Siamo consapevoli della drammaticità della situazione, delle sofferenze di tanti lavoratori e delle loro famiglie. Siamo impegnati per risolvere questa vicenda e per evitare che vicende come queste possano ripetersi in futuro” conclude il ministro per il Sud.

