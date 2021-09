La ministra per il Sud a margine dell'inaugurazione di "Green Symposium"

“Per arginare il contagio dobbiamo usare gli strumenti a disposizione e il vaccino è il più potente: per adesso facciamo leva sul senso di responsabilità degli italiani incentivandoli, ma siamo pronti a valutarne l’obbligo”. Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, intervenuto a Pietrarsa, a Napoli, all’inaugurazione del ‘Green Symposium’, in merito alla vaccinazione antiCovid.

