Il leader della Lega a Milano con il candidato sindaco Bernardo per il tour elettorale

“La nostra attenzione è totalmente concentrata sul taglio delle tasse sulle bollette di luce e gas”. Così Matteo Salvini, in visita a un mercato in zona Giambellino a Milano insieme al candidato sindaco Luca Bernardo, per un tour elettorale. “Io taglierei le tasse oggi e riavvierei la ricerca sul nucleare, in Europa ricordo che oggi ci sono 128 centrali nucleari attive ovunque, in Francia, Svezia”, ha concluso Salvini. “Una centrale nucleare in Lombardia o a Milano? Ovunque, perché no. Faccio questo esempio, in Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori – ha spiegato ai giornalisti – Da milanese vorrei pagare la luce meno di quello che pago oggi”.

