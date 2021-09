La vicepresidente della Regione Letizia Moratti è d'accordo: "Se verde e sicuro, è una buona cosa"

“Una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c’è? Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città. L’Italia è l’unico Paese del G8 senza nucleare, oggi sono funzionanti 128 centrali nucleari, di cui 58 in Francia, e la Svezia di Greta ha otto centrali nucleari”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio1.

Sull’argomento è intervenuta anche la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. “Il nucleare ha fatto grandissimi passi avanti, adesso c’è un nucleare verde, un nucleare sicuro, personalmente credo sia anche il modo per non pagare bollette che continuano a crescere, siamo troppo dipendenti dall’estero per importare energia. Un nucleare verde, sicuro, credo sarebbe una buona cosa, non solo per la Lombardia ma per l’Italia”, ha dichiarato Moratti a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, commentando proprio le parole di Salvini.

