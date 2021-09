Così Marco Done della Uil Trasporti dopo la sottoscrizione

(LaPresse) “Siamo molto soddisfatti dell’intesa raggiunta, grazie anche al ministero e alla sensibilità dimostrata. Questo viene da un percorso lungo, dalla mobilitazione dei lavoratori. Un obiettivo importante per un protocollo di intesa con Amazon, forse il primo al mondo”, ha detto Marco Done della Uil Trasporti dopo la sottoscrizione del protocollo al ministero tra Amazon e parti sociali. “Abbiamo convinto Amazon del modello di incontro con le problematiche. Dalle parole ora dobbiamo passare ai fatti. Manca un pezzo che riguarda i lavoratori indiretti ancora non compresi in questo protocollo”.

