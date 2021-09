La ministra per il Sud a Pietrarsa all'inaugurazione del 'Green Symposium'

“Si va verso estensione” del Green pass e “pare che la strategia del governo sia molto chiara e la solidità di questa strategia è stata dimostrata e testimoniata dall’avvio piuttosto sereno dell’anno scolastico in presenza. Quindi evidentemente è una strategia che paga, io ripeto sempre che ci troviamo in una situazione di emergenza ed è chiaro che tutti noi vorremmo muoverci senza alcun tipo di limitazione, ma l’unica cosa che ha limitato pesantemente le nostre vite e le nostre libertà costituzionali è stato il virus”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud è per la Coesione territoriale, intervenuto a Pietrarsa all’inaugurazione del ‘Green Symposium’.

