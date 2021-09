Così il candidato sindaco del centrodestra a margine di un incontro politico con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro

(LaPresse) Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, a margine di un incontro politico con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, leader del movimento politico Coraggio Italia, ha parlato alla stampa sul tema dell’esclusione, a seguito di una sentenza del Tar, delle liste a suo sostegno per la corsa al Comune di Napoli. “Crediamo nel Consiglio di Stato e accetteremo qualsiasi verdetto”, le parole di Maresca che poi ha attaccato il suo rivale Gaetano Manfredi, il candidato sindaco di Pd e M5S: “Pensi ai suoi problemi, ne ha tanti. Non sa nemmeno chi sono i suoi candidati, ce ne sono alcuni che inneggiano alla camorra”.

