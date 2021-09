Il ministro in Abruzzo per il tour elettorale: "Dai Comuni passa riuscita o fallimento del Pnrr"

(LaPresse) “Siamo profondamente convinti che dai Comuni passerà la riuscita o il fallimento della spesa dei fondi del Recovery fund. È dai sindaci che passerà principalmente questo flusso di denaro a cui si aggiungono anche importanti investimenti che sono stati forniti ai comuni dall’ultima Legge di bilancio 2020-2021, Rigenera Italia, per gli investimenti ecosostenibili sull’edilizia pubblica e anche sulle colonnine elettriche”. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in tour elettorale in Abruzzo a Sulmona, in provincia dell’Aquila, a sostegno della lista del Movimento 5 stelle guidata da Attilio D’Andrea con Gianfranco Di Piero. “Io voglio affidarmi e voglio affidare le nostre città, come cittadino italiano lo dico prima che come ministro, a dei sindaci che possano amministrare con la diligenza del buon padre o della buona madre di famiglia, coloro che sono in grado di gestire questi fondi e di farlo al meglio” ha concluso Di Maio.

