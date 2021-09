Il ministro e vicesegretario della Lega sul Green pass: "Stare al governo significa assumersi responsabilità, prendere decisioni"

Giancarlo Giorgetti non esclude l’obbligo vaccinale. Per un’eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid “vedremo proprio alla fine, perché questa è veramente l’ultima istanza, da valutare molto bene per la sua delicatezza”, ha dichiarato il ministro per lo Sviluppo economico e vicesegretario della Lega, intervistato da Teletruria a margine di una visita a Sansepolcro (Arezzo). “Prima di tutto c’è da monitorare giorno per giorno, utilizzare strumenti di prevenzione e il Green pass con prudenza e accuratezza, e poi vedremo”, ha concluso Giorgetti.

Il ministro leghista: “Al governo per prendere decisioni, forse qualcuno scontento”

“Quando siamo entrati nel governo sapevamo di assumerci un peso, una responsabilità, in una situazione complicata, difficile. Stare al governo significa assumersi responsabilità, prendere decisioni: magari c’è qualcuno che non è contento, ma fa parte delle regole del gioco”, ha sottolineato il ministro leghista rispondendo a una domanda su presunti malumori nel Carroccio e le recenti tensioni nel governo.

Giorgetti: “Green pass? Far tutto ciò che serve per contenere epidemia”

“Sul Green pass abbiamo votato alla fine il decreto legge: siamo convinti che si debba fare tutto ciò che la prudenza ispira per il contenimento della pandemia, e chiediamo condivisione”, ha aggiunto Giorgetti, a margine della visita a Sansepolcro. “Naturalmente ci saranno altri passi da fare – ha aggiunto il ministro – Però ci vuole soprattutto il consenso dei cittadini, che siano tutti convinti e tutti in qualche modo motivati, senza creare divisioni che non servono a nulla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata