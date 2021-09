Così il segretario della Lega al Salone del Mobile di Milano alla Fiera di Rho

(LaPresse) – “Non è prevista e non risulta nessuna estensione ai lavoratori del pubblico e del privato a differenza di quello che ho letto sui giornali“. Così il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina al Salone del Mobile di Milano alla Fiera di Rho parlando del Green Pass. “Se si inserisce l’obbligo vaccinale bisogna inserire anche il risarcimento per eventuali danni. L’obbligo vaccinale non esiste in nessun paese del mondo libero e sviluppato”, ha inoltre sottolineato il senatore leghista.

