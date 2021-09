Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie

(LaPresse) “Il dossier sull’Autonomia differenzaita è ripartito, c’è stato uno stop a causa della pandemia ma lo abbiamo ripreso in mano” e “abbiamo convenuto che il punto di partenza debba essere una legge quadro, che eviti il divario Nord-Sud e conflittualità che non hanno ragione d’essere e poi è importante un confronto con le regioni che hanno chiesto più autonomia”. La ministra ne ha parlato a margine di un incontro a Milano, chiarendo che l’intenzione è quella di “favorire un confronto rapido su come impostare l’autonomia differenziata, nel rispetto dei princìpi della Costituzione”. A chi gli ha chiesto tempistiche, Gelmini ha spiegato che punta ad avere “entro l’anno quanto meno a mettere in campo una legge quadro, che è il primo punto per arrivare all’intesa!”.

