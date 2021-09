Il ministro degli Esteri per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi

(LaPresse) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Napoli per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi. “Ho lavorato bene con lui durante il governo Conte 2 ed è un grande piacere per me sostenerlo. Averlo sindaco significa non solo risanare i conti ma da subito iniziare a lavorare insieme per ridare a Napoli il protagonismo internazionale che merita”, ha detto l’esponente M5S.

