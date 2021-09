Il ministro degli Esteri a Napoli: "La Ue può fare tanto per gli afghani nel loro paese"

(LaPresse) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Napoli per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi parla anche di Afghanistan. “I segnali che arrivano dalla formazione del nuovo governo e dagli eventi sul terreno non sono incoraggianti”, ha detto Di Maio. “La siccità e la situazione politica possono aggravare la situazione migratoria in Afghanistan. La Ue può fare tanto nel paese per il popolo afghano, non solo i paesi limitrofi e le evacuazioni”, ha spiegato il titolare della Farnesina.

