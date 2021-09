L'assessore alla sanità della Regione Sardegna: "possiamo partire a fine settembre"

(LaPresse) – “Siamo pronti per la terza dose di vacciniperché le nostre strutture sono pienamente operative, ora aspettiamo le indicazioni del governo per partire, presumibilmente a fine settembre”. Lo dice l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. In Sardegna è stato somministrato l’87,3% delle dosi anti Covid-19 ricevute, ovvero 2.196.979 su 2.517.277.

