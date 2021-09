La sindaca di Roma durante un incontro elettorale

(LaPresse) “I fondi del Pnrr e del Giubileo, che stanno atterrando su Roma, fanno tanta gola. Se non ce la mettiamo tutta per vincere non è che si torna indietro di 5 anni, si torna indietro di 20 anni”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un incontro elettorale nella Capitale. “I partiti lavorano così e si sono risvegliati per mettere le mani su quei soldi che invece sono soldi dei cittadini” ha aggiunto Raggi.

