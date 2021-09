All’interno del quadro del Partito Popolare Europeo è necessario un momento in cui le varie forze che credono in una capacità del Sud Italia all’interno dei programmi e dei valori del Ppe, trovino una sintesi", ha detto l’europarlamentare Andrea Caroppo

(LaPresse) “Sud in Testa” scende in campo per le Regionali in Calabria a sostegno del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto. “All’interno del quadro del Partito Popolare Europeo è necessario un momento in cui le varie forze che credono in una capacità del Sud Italia all’interno dei programmi e dei valori del Ppe, trovino una sintesi”, ha dichiarato l’europarlamentare Andrea Caroppo fondatore e coordinatore nazionale di “Sud in Testa” sottolineando che si tratta di “un’occasione storica”.

