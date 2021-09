Queste le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parlando a Feroleto Antico a margine della presentazione delle liste nel Lametino

(LaPresse) “Abbiamo scelto uno dei nostri uomini migliori a livello nazionale, che è un calabrese, per governare la Calabria nei prossimi cinque anni, come avevamo scelto una grande donna come Jole Santelli che aveva dato una grande speranza a questa regione. Così la darà anche Roberto Occhiuto che sarà sostenuto a livello nazionale ed europeo”. Queste le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parlando a Feroleto Antico a margine della presentazione delle liste dei candidati al consiglio regionale, Forza Italia e Forza azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata