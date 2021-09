Il leader della Lega sul candidato sindaco del Centrodestra: "Faremo di tutto per vincere al primo turno"

“Cambiamento, uno sguardo al futuro, lavoro, modernità. Penso che Paolo Damilano sia l’uomo giusto al posto giusto per una città industriale come Torino, che negli ultimi anni ha sofferto, ha perso occasioni, dalle Olimpiadi alle fiere. Qualcuno voleva bloccare anche la TAV…”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a Torino per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. “Avere un imprenditore che rilanci il tessuto economico di questa città, che usi bene i fondi europei, penso che sia la scelta giusta”, ha sottolineato Salvini. “Questa è l’unica delle grandi città che vanno al voto dove il Centrodestra non ha mai vinto nella storia. Sento una buona aria. La dico tutta: noi faremo di tutto per vincere al primo turno. Non vedo l’ora che arrivi il tre ottobre”, ha aggiunto il leader della Lega.

