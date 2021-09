Gli attivisti del 'Movimento di lotta 7 novembre': "Stanchi di aspettare, vogliamo lavorare"

(LaPresse) Il ‘Movimento di lotta – disoccupati 7 novembre’ ha inscenato una piccola protesta all’arrivo del presidente della Camera Roberto Fico e del leader pentastellato Giuseppe Conte a Napoli, nel quartiere Sanità, per la presentazione della lista del Movimento Cinque Stelle in vista delle amministrative. Il gruppo, srotolando uno striscione, ha intonato cori per chiedere diritti e lavoro. “Siamo stanchi di aspettare, noi vogliamo lavorare”, lo slogan intonato dai manifestanti.

