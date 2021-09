Il leader del Carroccio: "La Lega resta al governo per vigilare"

“Il reddito di cittadinanza non si è rivelato efficiente. Sono 8 miliardi di euro spesi male che devono tornare nel settore produttivo per creare lavoro, non assistenza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al Forum a Cernobbio. “La Lega rimane al governo per vigilare, non voglio lasciare il paese in mano a Pd e 5 Stelle con un paese ricco di tasse e sbarchi, con all’ordine del giorno il proporzionale, lo Ius soli, il Ddl Zan e altre amenità del genere”, aggiunge Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata