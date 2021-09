Il leader della Lega in via Antonini insieme ai condomini della "Torre dei Moro"

“Mi porto a Roma i compiti a casa: la proroga del bonus 110%, un aiuto ai ragazzi che vanno a scuola, l’Irpef”, così il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con alcuni inquilini del palazzo di via Antonini andato a fuoco domenica scorsa a Milano. “Cerchiamo di tenere accesa l’attenzione – aggiunge -. Non entriamo nel merito delle responsabilità penali perchè ci sono indagini in corso e chi ha sbagliato pagherà, ma che un palazzo nuovo di 10 anni faccia questa fine presuppone che qualcuno abbia sbagliato qualcosa, ci sono 80 famiglie che alloggiano in albergo, per il momento a loro spese, e bisogna fare qualcosa perché Milano dimostri come ha sempre fatto generosità e partecipazione. Quindi vediamo, coinvolgendo tutti di offrire una sistemazione abitativa omogenea e comune per tutti”.

