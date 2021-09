Così il sottosegretario all'Editoria a margine del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani

(LaPresse) “Il Green Pass è uno degli strumenti per mettere nell’angolo il virus e come tale va utilizzato. Se riusciamo a far sì che la più parte della popolazione di vaccini e in qualche modo si raggiunga l’immunità di gregge, tutte le chiacchiere sul Green Pass andranno in second’ordine. Così sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. Poi sui no vax. “I pochi violenti vanno non solo isolati ma anche perquisiti. Dobbiamo distinguere da questi i delinquenti e tutti coloro che sono dubbiosi o hanno paura o hanno scarse informazioni”.

