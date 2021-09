Il leader della Lega a margine di un incontro elettorale a Milano con il candidato Bernardo

“Consiglio a Bernardo di fare per Milano ciò che ha fatto per tanti bambini dei quali si è preso cura”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Milano con il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. “Abbiamo scelto come candidato e come capolista due persone che rappresentano il mondo delle professioni e del volontariato, ne sono orgoglioso. Vedo che Sala è nervoso, quindi…” ha aggiunto il leader del Carroccio.

