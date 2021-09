Il leader M5S replica al ministro della Transizione ecologica

(LaPresse) – “Non credo che siano state felici le dichiarazioni del ministro Cingolani sul movimento ambientalista. Anzi, il movimento ambientalista ha avuto grandi meriti in passato quando non era ancora diffusa questa cultura e anche oggi, pensiamo ai Fridyas for future”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del lancio della campagna elettorale di Virginia Raggi nel quartiere San Basilio a Roma. “Peggio di una catastrofe climatica sono gli ambientalisti radical chic”, aveva dichiarato Cingolani.

