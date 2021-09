Assunti anche in 8.700 tra personale Ata

(LaPresse) “Se in una classe sono tutti completamente vaccinati ci si potrà togliere la mascherina, per sorridere tutti insieme”. Così in conferenza stampa il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a cui ha fatto eco il ministro Speranza. “Presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati e ciò consentirà di allentare le misure, come togliere le mascherine, nella classi dove abbiamo tutti vaccinati”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

