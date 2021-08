Il leader della Lega: "In Pd e M5S c'è chi parla di dialogo con terroristi"

(LaPresse) – Matteo Salvini, a margine di un incontro politico a Pinzolo (Trento), parla di Afghanistan e sbarchi. “Mi preoccupa che anche in Italia ci siano politici nei M5S e nel Pd che parlano di dialogo con i terroristi islamici, con quelli che vogliono che le donne stiano a casa e non vadano a lavorare, con quelli che cancellano la musica, l’arte e la cultura dal loro futuro. Con un certo tipo di Islam non si dialoga”, dice il leader della Lega, che sugli ultimi sbarchi a Lampedusa lancia un nuovo avvertimento alla titolare del Viminale Luciana Lamorgese: “Non possiamo però permetterci a maggior ragione migliaia di sbarchi al giorno di persone che non scappano da nessuna guerra. Se c’è un ministro dell’Interno faccia il ministro dell’Interno e difenda i confini e la sicurezza del nostro Paese”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

