Così il leader della Lega a margine di un incontro i cittadini nel capoluogo lombardo

(LaPresse) “Stiamo lavorando a una lista che punta a essere la prima in città. Arriveremo al ballottaggio col sindaco Sala e poi ce la giocheremo idea per idea, quartiere per quartiere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro con i cittadini a Milano, a proposito delle imminenti elezioni Comunali. “La metà dei candidati nella lista Lega saranno delle professioni, dell’impresa, del volontariato, della cultura, senza tessera di partito in tasca. Il capolista o la capolista, come a Roma, sarà un esponente della società civile”, ha aggiunto.

