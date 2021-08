Il leader della Lega al Meeting di Rimini attacca ancora la titolare del Viminale

(LaPresse) “I numeri usciti ieri dall’Organizzazione internazionale sulle migrazioni sui morti nel mar Mediterraneo, nei primi mesi di quest’anno, sono da soli sufficienti a bocciare l’operato del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: sono più di 1000 morti quest’anno”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell’incontro al Meeting di Rimini, a cui partecipa insieme a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Ettore Rosato e Antonio Tajani. “Mi domando, in questi otto mesi, come abbia occupato il suo tempo”, ha aggiunto Salvini. “Penso che sarà necessario pensare a un cambio, perché altrimenti i problemi della sicurezza nazionale così non li gestiamo. Deve quindi dimettersi Lamorgese? Deve fare il ministro, cosa che non ha cominciato a fare”.

