Il segretario dem al meeting di Rimini: "A imprese dico fidatevi del governo"

(LaPresse) “È in atto una discussione e sono convinto che il governo troverà la giusta sintesi nel rapporto con le parti sociali”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina, a Rimini, commentando la questione della delocalizzazione e i conseguenti licenziamenti nel nostro paese. “Concordo con le cose dette ieri dal commissario europeo, Paolo Gentiloni (al Meeting di Rimini, ndr), perche questa non è una discussione solo italiana, non gonfiamo sempre tutto alle questioni domestiche – ha continuato il segretario del Partito democratico -. C’è un grande dibattito europeo in corso e noi italiani dobbiamo stare dentro a questo dibattito europeo, per essere in grado di attrarre e mantenere investimenti, perché l’economia è cambiata e si è molto finanziarizzata”

