Il leader M5S spiega la sua posizione sui talebani: " Non si può abbandonare la popolazione"

(LaPresse) – “Rivendicare il dialogo non significa offrire legittimazione politica al nuovo emirato islamico, così come non significa predisporsi al riconoscimento internazionale di un regime che allo Stato non offre alcun riconoscimento dei più elementari diritti civili e libertà personali, però rifiutare il dialogo, che è una cosa bellissima dal punto di vista astratto, dire che non vogliamo neppure tentare di astringere a un confronto i talebani, per cercare di ottenere da loro la garanzia dei più elementari diritti civili, significa volgere le spalle dall’altra parte e disinteressarsi, abbandonando alla disperazione e all’angoscia la popolazione afghana”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, presidente del Movimento 5 Stelle, dopo l’incontro a cui ha partecipato al Meeting di Rimini.

